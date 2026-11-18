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इसमें प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत, कार्यक्रम और बैठक स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में बैठक करेंगे। बस्ती विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है।उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में भानु प्रकाश मिश्र, अखंड प्रताप सिंह, विरेंद्र कुमार, शालिनी मिश्र, शिवानी सिंह, अमृत कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार, प्रेम प्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद