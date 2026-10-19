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Basti News: मारपीट कर मोटरसाइकिल और ऑटो क्षतिग्रस्त करने में नौ नामजद

Mon, 19 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:51 AM IST
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Nine people were named in the case of assault and damage to motorcycles and autos.
बस्ती। कप्तानगंज पुलिस ने मारपीट करने, वाहनों को क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में नौ नामजद और तीन से चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के नकटीदेई बुजुर्ग निवासी प्रिंस गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 अक्तूबर को आरोपियों ने शराब के नशे में उनके साथ ही उनके दोस्त और भाई की पिटाई कर दी। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी बाइक और पिकौरा सानी निवासी साधु सरन के ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर एठीडीह निवासी विनय कश्यप और अवनीश मिश्रा, बुधईपुर निवासी जेपी चौधरी उर्फ जयप्रकाश, रानीपुर निवासी आदर्श चौधरी, रमवापुर निवासी विपुल गुप्ता और नितिन, रेहरवा निवासी सुधांशु चौधरी, जितेंद्र चौधरी और गोविंद चौधरी के साथ तीन से चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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