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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Devotees offered prayers and sought happiness and prosperity.

Basti News: पूजा-अर्चना कर भक्तों ने की सुख-समृद्धि की कामना

Mon, 19 Oct 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:04 AM IST
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Devotees offered prayers and sought happiness and prosperity.
बस्ती। शारदीय नवरात्र के आठवें दिन रविवार को मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा-अर्चना की गई। घरों से लेकर देवी मंदिरों तक श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन कर लोक मंगल की कामना की। धूप, कपूर, अगरबत्ती, लाल चुनरी, पुष्प और फल अर्पित कर मां भगवती का आह्वान किया गया। इस दौरान देवी के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।
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घरों में स्थापित माता की चौकी पर अखंड ज्योति के सामने पूजन किया गया। सुबह-शाम आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं ने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर मां से सुख-समृद्धि की कामना की। नौ दिन तक व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अष्टमी पर भी उपवास रखकर देवी की आराधना की।
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शहर के रौता चौराहा स्थित दुर्गा मंदिर, आवास विकास स्थित मां काली मंदिर, पिकौरा शिवगुलाम स्थित मां मंगला महाकाली मंदिर और रेलवे स्टेशन के निकट स्थित मां काली शक्तिपीठ में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
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सोमवार को नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन-यज्ञ का आयोजन होगा। इसे लेकर श्रद्धालुओं ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। घरों में कलश स्थापित कर नौ दिन तक व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपने घरों में हवन-पूजन करेंगे। वहीं, अन्य श्रद्धालु देवी मंदिरों में पहुंचकर हवन करेंगे। रोडवेज स्थित गायत्री शक्तिपीठ की यज्ञशाला में सामूहिक हवन की व्यवस्था की गई है। यहां सुबह से श्रद्धालु हवन में आहुति देंगे। शहर के अन्य देवी मंदिरों में भी हवन-पूजन की तैयारियां की गई हैं।

शहर के गांधीनगर, मालवीय मार्ग, रोडवेज, अस्पताल चौराहा, पुरानी बस्ती और पांडेय बाजार क्षेत्रों में जगह-जगह भव्य दुर्गा पूजा पंडाल सजाए गए हैं। कई स्थानों पर कुछ सौ मीटर की दूरी पर ही पंडाल नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु पैदल ही एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं।ा
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