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Basti News: बाजार में उमड़ी भीड़, पूजन सामग्री और फल महंगे

Mon, 19 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:03 AM IST
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Crowds throng the market; ritual items and fruits become expensive
बस्ती। शारदीय नवरात्र की महाष्टमी पर रविवार को शहर से लेकर कस्बों तक के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। मां दुर्गा के पूजन, शृंगार और सोमवार को होने वाले हवन की तैयारियों के लिए श्रद्धालुओं ने चुनरी, नारियल, धूप-अगरबत्ती, फूल और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी की। वहीं, फल और सूखे मेवों के बढ़े दामों ने व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं का बजट बिगाड़ दिया है।
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नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर मालवीय रोड, कंपनीबाग, गायत्री शक्तिपीठ, पुरानी बस्ती समेत कस्बाई बाजारों में सुबह से देर शाम तक चहल-पहल रही। सोमवार को मंदिरों और घरों में हवन-पूजन की तैयारियों के चलते दुकानों पर चुनरी, कलावा, कलश, नारियल और हवन सामग्री की मांग बढ़ गई। इसके अलावा व्रत में इस्तेमाल होने वाले फल, मखाना, काजू, किशमिश, साबूदाना और सिंघाड़े के आटे की भी खूब बिक्री हुई।
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श्रद्धालुओं के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में पूजन सामग्री, फल और सूखे मेवों के दाम में करीब 10 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। फूलों के दाम भी बढ़े हैं। गेंदा का फूल पहले 40 रुपये में मिलता था, जो अब 50 रुपये में बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि थोक बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण खुदरा दाम भी बढ़ाने पड़े हैं।
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