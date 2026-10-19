फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   The 'Mission Shakti' team raised awareness among women.

Basti News: मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को किया जागरूक

Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
विज्ञापन
The 'Mission Shakti' team raised awareness among women.
बस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को महिला थाना पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एंटी रोमियो टीमों ने गांधीनगर, महिला अस्पताल समेत विभिन्न बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।
विज्ञापन

अभियान के दौरान महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आत्मरक्षा के उपायों, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं से बिना किसी डर के अपनी बात रखने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed