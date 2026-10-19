Basti News: मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को किया जागरूक

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अभियान के दौरान महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आत्मरक्षा के उपायों, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं से बिना किसी डर के अपनी बात रखने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने की अपील की।

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बस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को महिला थाना पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एंटी रोमियो टीमों ने गांधीनगर, महिला अस्पताल समेत विभिन्न बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।