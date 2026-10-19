Basti News: मार्गों पर डिवाइडर क्षतिग्रस्त मलबा बढ़ा रहा मुसीबत

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आपकी टीम ने रविवार को शहर के प्रमुख मार्गों का जायजा लिया तो डिवाइडरों की बदहाल स्थिति सामने आई। गांधीनगर मार्ग पर जगह-जगह डिवाइडर क्षतिग्रस्त मिले। एसबीआई के पास टूटे डिवाइडर का मलबा सड़क के बीच में रखा था। कटेश्वर पार्क के पास डिवाइडर बदरंग नजर आए। लंबे समय से इनकी रंगाई-पुताई नहीं कराई गई है।कई स्थानों पर डिवाइडर का प्लास्टर उखड़ चुका है। नेहरू तिराहे से भगत सिंह तिराहे तक बने डिवाइडर की स्थिति भी जर्जर है। इन पर लगा पीला और काला रंग फीका पड़ गया है। मालवीय रोड पर भी यही स्थिति देखने को मिली। रंजीत चौराहे के पास डिवाइडर टूटा हुआ है और उसका मलबा वहीं रखा गया है। कुछ दूरी पर डिवाइडर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला। कई जगहों पर प्लास्टर उखड़ने से ईंटें बाहर दिखाई दे रही हैं।रेडियम नहीं होने से डिवाइडर से टकराए वाहनकटरा के पास सड़क चौड़ी होने के बाद नया डिवाइडर बनाया गया था। करीब तीन से चार महीने पहले रेडियम नहीं लगा होने के कारण कई वाहन डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद डिवाइडर पर रेडियम लगाया गया।ा