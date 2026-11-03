Basti News: दिवाली से पहले लगेंगी नई स्ट्रीट लाइट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिवाली से पहले शहर की गलियों और प्रमुख मार्गों को रोशनी से जगमग करने के लिए नगर पालिका ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी वार्डों में दिवाली से पहले 10 लाख रुपये से खरीदारी गई नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसमें 90 वाट और 120 वाट की लाइटें होंगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्गों पर भी अतिरिक्त लाइटें लगाई जाएंगी। इससे त्योहार के दौरान शहर की सड़कों और मोहल्लों में रोशनी बढ़ेगी।नगर पालिका की ओर से स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए स्थान चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी वार्डों के सभासदों से उन स्थानों की सूची मांगी गई है, जहां नई लाइटों की आवश्यकता है। सभासद अपने-अपने वार्ड में अंधेरे वाले स्थानों और जरूरत वाले मार्गों को चिह्नित कर सूची उपलब्ध कराएंगे। इसके आधार पर लाइटें लगाने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे जरूरत के अनुसार वार्डों में प्रकाश व्यवस्था बेहतर की जा सके। शहर के कई मोहल्लों और संपर्क मार्गों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को शाम और रात के समय आवागमन में परेशानी होती है।आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रकाश व्यवस्थाऐसे में नई स्ट्रीट लाइटें लगने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त लाइटें लगने से भी रात में आवागमन सुगम होगा। साथ ही त्योहार के दौरान बाजारों और आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। नगर पालिका का लक्ष्य दिवाली से पहले सभी चिह्नित स्थानों पर लाइटें लगवाना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।सभासदों से मिलने वाली सूची के आधार पर स्थानों का चयन कर लाइटें लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दिवाली से पहले यह काम पूरा होने पर शहर के 25 वार्डों में प्रकाश व्यवस्था बेहतर होगी और त्योहार पर शहर रोशनी से जगमग नजर आएगा। -अंगद गुप्ता, ईओ नगर पालिका, बस्ती।