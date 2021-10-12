राष्ट्रीय खेल दिवस : आज हॉकी के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

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प्रतियोगिता को लेकर शुक्रवार को स्टेडियम में तैयारियां पूरी करने का काम चलता रहा। वहीं, हॉकी, हैंडबॉल, दौड़ समेत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहाते नजर आए। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अंडर-14 आयु वर्ग के स्कूली बालकों की जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता के लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों से संपर्क किया गया है।राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन शनिवार को हॉकी प्रतियोगिता होगी। दूसरे दिन 30 अगस्त को खेलो इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली जाएगी। रैली शास्त्री चौक से शुरू होकर कंपनीबाग, फौव्वारा तिराहा और रौता चौराहा होते हुए तहसील गेट से स्टेडियम पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा।इसी दिन ‘खेल खेलेगा भारत, जीतेगा भारत’ थीम के तहत खेलो इंडिया जिला स्तरीय हैंडबॉल बालिका वर्ग की प्रतियोगिता भी सुबह नौ बजे से आयोजित की जाएगी। तीसरे दिन 31 अगस्त को जिला स्तरीय जूनियर आयु वर्ग बालक कुश्ती प्रतियोगिता होगी। सभी प्रतियोगिताएं शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी।