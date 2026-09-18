Basti News: न्यायालय के आदेश पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

बस्ती। वॉल्टरगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि विपक्षीगण उनके पति से एक लाख रुपये उधार लिए थे। जिसे वह हड़पना चाहते थे। रुपये देने की बात कहकर 21 दिसंबर 2025 को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके उन्हें जिनवा चौराहा पर बुलाया। वहां ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई। सत्यता को छिपाने के लिए अस्पातल में भर्ती कराना चाहा। जानकारी होने के बाद पीड़िता जब अस्पताल पहुंची तो उसके पति मृत अवस्था में मिले। पुलिस ने घनश्याम, निवासी रेहरवा, थाना वाॅल्टरगंज, सुड्डू, बब्बू शुक्ला, विजयी, निवासीगण बांसापार, थाना वाॅल्टरगंज एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।