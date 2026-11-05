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Basti News: हादसे में बाइक सवार की मौत

Thu, 05 Nov 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:35 AM IST
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Motor bike rider dies in accident
नगर बाजार। कोतवाली क्षेत्र के पटवा धर्मकांटा के पास मंगलवार को फोरलेन पर तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बगियापार निवासी सुरेश प्रताप सिंह (40) की मौत हो गई। वह नगर थानाक्षेत्र के बगियापार ग्राम प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई थे। जानकारी के अनुसार, सुरेश प्रताप सिंह बाइक से सैयद एहतेशाम अहमद निवासी आवास विकास कॉलोनी को लेकर जा रहे थे। दूसरी बाइक पर उनके परिचित अरविंद सिंह निवासी पिपरा गौतम सवार थे।
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पटवा धर्मकांटा के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने पहले सुरेश की बाइक और फिर अरविंद की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाद
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