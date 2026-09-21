Basti News: अधेड़ ने कुआनो में लगाई छलांग, मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:54 AM IST
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बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के अमहट घाट पर रविवार सुबह करीब 11 बजे एक अधेड़ ने कुआनो नदी में छलांग लगा दी। डूबने से उसकी मौत हो गई। घाट पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी में तलाश कराई। कुछ देर बाद शव बरामद कर लिया गया। देर शाम मृतक की पहचान उसके भतीजे ने की। अमहट घाट पर मौजूद लोगों ने एक व्यक्ति को नदी में छलांग लगाते देखा था। इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित कराने के साथ ही आसपास के थानों से भी संपर्क किया। दिनभर प्रयास के बाद देर शाम मृतक के भतीजे मोहम्मद अहमद और बदरुद्दीन ने शव की पहचान अपने चाचा रूआब अली (55) पुत्र अशरफ अली निवासी बरसाव, कोतवाली थाना क्षेत्र, बस्ती के रूप में की।
परिजनों के अनुसार, रूआब अली रविवार सुबह घर से निकले थे। वह अमहट घाट कैसे पहुंचे और नदी में छलांग लगाने की वजह क्या थी, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
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परिजनों के अनुसार, रूआब अली रविवार सुबह घर से निकले थे। वह अमहट घाट कैसे पहुंचे और नदी में छलांग लगाने की वजह क्या थी, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
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