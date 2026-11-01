Basti News: हादसे में घायल अधेड़ की ढाई महीने बाद मौत

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परशुराम दोपहर करीब एक बजे बाइक से लालगंज बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आए एक अन्य बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने वाला बाइक सवार अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया था।परिजनों की तहरीर पर लालगंज पुलिस ने मृतक के पुत्र नितेश शुक्ल की शिकायत पर दो सितंबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को मौत के बाद चौकी प्रभारी अनंत कुमार मिश्र ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष दिनेश चंद ने बताया कि मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।