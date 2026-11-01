फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Middle-aged man injured in accident dies after two and a half months

Basti News: हादसे में घायल अधेड़ की ढाई महीने बाद मौत

Sun, 01 Nov 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Middle-aged man injured in accident dies after two and a half months
लालगंज। थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव निवासी परशुराम शुक्ल (57) की सड़क हादसे में घायल होने के करीब ढाई महीने बाद शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा 11 अगस्त 2026 को बारीघाट गांव के पास हुआ था।
विज्ञापन

परशुराम दोपहर करीब एक बजे बाइक से लालगंज बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आए एक अन्य बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने वाला बाइक सवार अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया था।
विज्ञापन

परिजनों की तहरीर पर लालगंज पुलिस ने मृतक के पुत्र नितेश शुक्ल की शिकायत पर दो सितंबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को मौत के बाद चौकी प्रभारी अनंत कुमार मिश्र ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष दिनेश चंद ने बताया कि मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed