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Basti News: पांच दिन में 11 स्थानों पर होंगे सामूहिक विवाह, 920 जोड़े लेंगे फेरे

Sun, 08 Nov 2026 08:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:19 PM IST
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Mass weddings will be held at 11 locations over five days, with 920 couples tying the knot.
बस्ती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में पांच दिनों तक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 17 से 21 नवंबर तक की तिथियां निर्धारित की गई हैं। जिले के 11 स्थानों पर होने वाले इन आयोजनों में करीब 920 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। आयोजन को लेकर समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्येक आयोजन स्थल के लिए अलग-अलग अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि 17 नवंबर को तीन स्थानों पर सामूहिक विवाह होंगे। इसमें कप्तानगंज के सावित्री मिलन मैरिज हॉल में करीब 67, गयघाट के शिक्षा शक्ति मैरिज हॉल में 67 और गौर के एसएनएम मैरिज लॉन में 67 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 18 नवंबर को दो स्थानों पर आयोजन होगा। इसमें नगर पंचायत बस्ती सदर क्षेत्र के कलश मैरिज हॉल में करीब 77 और बनकटी के शिव शक्ति मैरिज लॉन में 67 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा।
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19 नवंबर को नगर पंचायत मुंडेरवा के ब्रदर्स पैलेस में 67 और सल्टौआ गोपालपुर के शांति मैरिज हॉल में 60 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य है। इसी तरह 20 नवंबर को बहादुरपुर के सीआरआर मैरिज हॉल, मुंडेरवा के कलश मैरिज हॉल और कप्तानगंज के ब्रदर्स पैलेस में 67-67 जोड़ों का विवाह होगा। वहीं, 21 नवंबर को हर्रैया क्षेत्र के राम सिया मैरिज हॉल में सबसे बड़ा आयोजन होगा। यहां करीब 247 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों और जिला समाज कल्याण अधिकारी को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र जोड़ों का विवाह निर्धारित तिथि पर सकुशल संपन्न कराएं। साथ ही विवाह स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसी भी अपात्र जोड़े का विवाह कराने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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