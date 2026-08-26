Basti News: राखियों से सजे बाजार, बच्चों को म्यूजिक और कार्टून वाली पसंद

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इस बार पारंपरिक राखियों के साथ कपल और स्टाइलिश राखियों की मांग भी है। बच्चों के लिए कान्हा, खाटूश्यामजी, मिक्की माउस, कार्टून, म्यूजिक और टिमटिमाती लाइटों वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बाजार में 10 से 500 रुपये तक की अलग-अलग डिजाइन और कीमतों वाली राखियां उपलब्ध हैं।दुकानदार डीके ने बताया कि ग्राहक अब सामान्य राखियों के बजाय नए और आकर्षक डिजाइन पसंद कर रहे हैं। युवाओं में कपल राखियों की मांग है, जबकि बच्चों के लिए म्यूजिक, कार्टून और धार्मिक आकृतियों वाली राखियां अधिक पसंद की जा रही हैं। पर्व नजदीक आने के साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।सराफा कारोबारी अभिषेक ने बताया कि चांदी की अलग-अलग डिजाइन वाली राखियां भी ग्राहकों को पसंद आ रही हैं। महंगाई को देखते हुए कम वजन की चांदी की राखियों की मांग अधिक है।-मिठाई बाजार में भी बढ़ी रौनकरक्षाबंधन को लेकर मिठाई कारोबारियों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। दुकानों पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयां सजाई जा रही हैं। इस बार सूखी और कम मीठी मिठाइयों की मांग अधिक बताई जा रही है। पापड़ी और ड्राई फ्रूट्स से तैयार मिठाइयों के पैकेट भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।