Basti News: बंटवारे के विवाद में गर्भवती समेत तीन को पीटा

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बस्ती। हर्रैया क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में जमीन के बंटवारे के विवाद में महिला, उसकी गर्भवती बहू और बेटे की पिटाई का आरोप है। जगदीशपुर निवासी सुनीता सिंह ने बताया कि एक सितंबर को जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान जयप्रकाश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह ने सुनीता सिंह, उनकी गर्भवती बहू मनीषा सिंह और बेटे रिसु सिंह की पिटाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद