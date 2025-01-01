Basti News: रेलवे ब्रिज के निर्माण की बढ़ी रफ्तार, फाउंडेशन तैयार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

पांडेय बाजार और गांधीनगर बाजार के बीच रेलवे लाइन होने से नई और पुरानी बस्ती का संपर्क लंबे समय से प्रभावित है। दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की योजना तैयार की गई थी। सेतु निगम की ओर से करीब एक साल पहले इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। 63.11 करोड़ रुपये की परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू हुआ।निर्माण पूरा होने के बाद पांडेय बाजार से रोडवेज तक छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन आसान हो जाएगा। पुरानी बस्ती क्षेत्र सीधे मुख्य बाजार से जुड़ जाएगा। इससे करीब एक लाख से अधिक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बनने से रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से भी काफी हद तक निजात मिलेगी।सेतु निगम के हिस्से का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। अब रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाले हिस्से का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इसके लिए जून से फाटक बंद होने के कारण लोगों को घूमकर पुरानी बस्ती की ओर जाना पड़ रहा है। इसका असर पांडेय बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर भी पड़ रहा है और वहां वाहनों का दबाव बढ़ गया है। पूरी परियोजना मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।पांच माह के लिए बंद किया गया फाटकरेलवे के हिस्से में पाइलिंग, गार्डर और छत का काम होना है। निर्माण में देरी के बाद रेलवे प्रशासन ने काम तेज कराने के लिए कदम उठाए। सीपीआरओ की ओर से सख्ती के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने जिला प्रशासन से समपार फाटक बंद करने की अनुमति मांगी। समन्वय बैठक में जून से अक्तूबर तक पांच माह के लिए फाटक बंद रखने की अनुमति दी गई। रेलवे को इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा कर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। काम पूरा होने के बाद फाटक खोलकर आवागमन बहाल किया जाएगा। यह क्रॉसिंग प्रमुख मार्ग पर होने के कारण यहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं।पुरानी बस्ती के कारोबार को भी मिलेगा फायदापुरानी बस्ती का प्रमुख बाजार पांडेय बाजार है। ब्रिज न होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। निर्माण पूरा होने के बाद आवागमन आसान होगा और कारोबार को भी फायदा मिलेगा।- गौरव भारत, सराफा कारोबारी, पुरानी बस्ती।पुरानी बस्ती हमेशा से नई बस्ती के बाजार से कटी हुई लगती थी। ओवरब्रिज बनने से दोनों क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे। आवागमन बेहतर होने से लोगों को राहत मिलेगी।-गिरधारीलाल साहू, कारोबारी, पुरानी बस्ती।कोटसेतु निगम के हिस्से का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। अब रेलवे की ओर से अपना हिस्सा पूरा कराया जा रहा है। तय समय में काम पूरा होने के बाद परियोजना को हैंडओवर कर दिया जाएगा।-कमलेश त्रिपाठी, परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम, बस्ती।कोटसंबंधित विभाग को पांच माह के भीतर काम पूरा करने के लिए कहा गया है। निर्माण पूरा होने के बाद बंद फाटक को खोल दिया जाएगा और आवागमन शुरू हो जाएगा।-सुमित कुमार, सीपीआरओ, पूर्वाेत्तर रेलवे गोरखपुर