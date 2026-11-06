Basti News: धनतेरस के स्वागत में सजा बाजार, उमड़े खरीदार से बढ़ी रौनक

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गांधीनगर, मंगल बाजार, पांडेय बाजार, कंपनीबाग और कटरा समेत शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से देर शाम तक चहल-पहल बनी रही। बर्तन बाजार में स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के नए डिजाइन के बर्तन उपलब्ध हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने गिफ्ट पैक भी तैयार किए हैं। फैंसी थाली सेट, डिनर सेट, कड़ाही, गिलास, कटोरी, जग और पूजा के बर्तनों की मांग है। पीतल और तांबे के कलश, दीपक और पूजा की थालियां भी लोगों को पसंद आ रही हैं। बर्तन कारोबारी अमन ने बताया कि इस बार ग्राहक डिजाइनर और फैंसी बर्तनों को अधिक पसंद कर रहे हैं। स्टील में मैट फिनिश, हैमर डिजाइन और गोल्डन कोटिंग वाले बर्तनों का आकर्षण है। वहीं, पीतल और कांसे के पारंपरिक बर्तनों की मांग भी बनी हुई है। दुकानों पर 500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक के डिनर और थाली सेट उपलब्ध हैं। बाजार में लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, पूजन सामग्री, कपड़ों और फूल-पत्तियों की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ दिखी।आभूषणों में हल्के वजन के नए डिजाइन पसंद कर रहे ग्राहकसराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सोने में हल्के वजन के हार, झुमके, चेन, अंगूठी और कंगन के नए डिजाइन ग्राहकों को लुभा रहे हैं। चांदी के सिक्के, पायल, बिछिया और पूजा के बर्तनों की भी मांग है। धनतेरस पर चांदी का सिक्का और सोने का छोटा आभूषण खरीदना लोग शुभ मानते हैं। सराफा कारोबारी गौरव भारत ने बताया कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज में छूट और उपहार दिए जा रहे हैं। पुराने सोने की शुद्धता जांचने के साथ ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है। कारोबारी राहुल के मुताबिक, धनतेरस की भीड़ से बचने के लिए ग्राहकों ने पहले से ही आभूषणों की बुकिंग करानी शुरू कर दी है।इलेक्ट्रॉनिक सामान और सजावटी झालरों की भी मांगइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। दिवाली पर घरों को सजाने के लिए रंगीन झालरों और इलेक्ट्रिक सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। कारोबारी अभिषेक और मल्लू ने बताया कि ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार सामान की पैकिंग कराई जा रही है। वहीं, सजावटी इलेक्ट्रिक सामान के कारोबारी बब्बू पांडेय ने बताया कि अभी ग्राहक सामान की डिजाइन और कीमत देखने पहुंच रहे हैं। उनकी पसंद के अनुसार स्टॉक और ऑर्डर तैयार किए जा रहे हैं।बॉक्सधनतेरस पर वाहनों की खरीदारी को लेकर उत्साहबृहस्पतिवार शाम तक जिले की विभिन्न बाइक और कार एजेंसियों में करीब 950 वाहनों की बुकिंग हो चुकी थी। धनतेरस पर इनकी डिलीवरी की तैयारी है। ट्रैक्टर, पिकअप और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए भी ग्राहक एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। सहालग शुरू होने के चलते वाहन खरीदने वालों का उत्साह और बढ़ा है। एजेंसी संचालकों को उम्मीद है कि दिवाली तक बिक्री का सिलसिला जारी रहेगा।