Basti News: अयोध्या के मनीराम दास ने दिल्ली के मनोहर पहलवान को दी पटकनी

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दंगल का शुभारंभ प्रशासक प्रतिनिधि रामभेज यादव ने पहलवानों से परिचय प्राप्त कर और हाथ मिलवाकर कराया। प्रतियोगिता में नेपाल, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान, दिल्ली, मिर्जापुर, सहारनपुर, अयोध्या, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर और बस्ती के पहलवानों ने हिस्सा लिया।मुकाबलों में हरियाणा के सूरज यादव ने देवरिया के सहाबुद्दीन को हराया। नेपाल के मेवा थापा ने राजस्थान के चाचा पहलवान को शिकस्त दी। हरियाणा के जल्लाद पहलवान ने जम्मू के परवेज आलम को और राजस्थान के लाला पहलवान ने सहारनपुर के साहिल को पराजित किया। अंतिम और प्रमुख मुकाबला अयोध्या के महंत बाबा मनीराम दास तथा दिल्ली के मनोहर लाल पहलवान के बीच हुआ। इसमें मनीराम दास विजयी रहे। उनकी जीत पर दर्शकों ने जयकारे लगाए और उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया।निर्णायक की भूमिका गोरखपुर के गुड्डू पहलवान ने निभाई। आयोजक रणजीत सिंह ने समापन पर बाहर से आए पहलवानों और क्षेत्रीय दर्शकों के प्रति आभार जताया। इस दौरान राकेश पांडेय, रामकेश यादव, नरसिंह यादव, पंकज श्रीवास्तव, विश्राम यादव, बृजेश यादव, यशपाल यादव, शुभम श्रीवास्तव और अमरेंद्र कन्नौजिया मौजूद रहे।