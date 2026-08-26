Basti News: कप्तानगंज क्षेत्र की प्रमुख सड़कें जर्जर, राहगीर झेल रहे सांसत

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कप्तानगंज क्षेत्र के महराजगंज से भुड़ कुलगंज मार्ग, रखिया से पोखरा मार्ग, बंजरिया से कोदई मार्ग, पोखरा से चिलमा मार्ग, महुलानी से ओझागंज मार्ग, गोविंदपारा से भरू मार्ग, मनिकपुर से राजाजोत मार्ग, वायरलेस चौराहा से महराजगंज मार्ग, एकटकवा से बेलघाट मार्ग सहित क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें जर्जर हो गई हैं। जिसके चलते सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को काफी जोखिम भरा यात्रा तय करना पड़ रहा है।सड़कों के बीच में कई खतरनाक गड्ढे बन गए हैं। जिसमे फंसकर बाइक सवार चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्र के विजय तिवारी, भीम यादव, राजेन्द्र यादव, राम अवतार ने बताया कि क्षेत्र के खराब सड़कों को ठीक कराने के लिए कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से गुहार किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता हैं। लोक निर्माण विभाग के जेई हरीश तिवारी ने बताया कि खराब सड़कों का सर्वे कराकर उन्हें ठीक करा दिया जाएगा।