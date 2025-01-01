Basti News: लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर गड्ढों की भरमार, सफर बना जानलेवा

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बुधवार को अचानक गड्ढे में पहिया जाने से एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जाकर रुक गई। गनीमत रही कि उस समय पीछे से कोई भारी वाहन नहीं आ रहा था। इससे पहले बारिश के दौरान विक्रमजोत में गड्ढे के कारण एक बस पलट गई थी, जिसमें 15 यात्री घायल हुए थे। कांवड़ यात्रा से पहले जुलाई में हाईवे के गड्ढों की पैचिंग कराई गई थी, लेकिन ऊबड़-खाबड़ पैचिंग के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। हर्रैया से बस्ती के बीच सड़क को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया गया था, लेकिन पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर फिर गड्ढे उभर आए हैं।यात्री बोले, समतल हो हाईवे : हाईवे पर नियमित सफर करने वाले सचिन शुक्ल ने कहा कि फोरलेन मानक के अनुरूप समतल होना चाहिए। गड्ढों की पैचिंग स्थायी समाधान नहीं है। सड़क अधिक खराब होने पर उसका नवीनीकरण कराया जाना चाहिए। प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों से नियमित टोल लिया जाता है तो उन्हें बेहतर सड़क की सुविधा भी मिलनी चाहिए। खराब सड़क से वाहन चालकों को परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।