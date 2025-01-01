फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Lucknow-Gorakhpur highway is full of potholes, making the journey life-threatening.

Basti News: लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर गड्ढों की भरमार, सफर बना जानलेवा

Sat, 03 Oct 2026 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Lucknow-Gorakhpur highway is full of potholes, making the journey life-threatening.
महराजगंज बाजार में हाईवे पर बने गड्ढे। संवाद
बस्ती। लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालक संभलकर चलें। तीन दिन की बारिश के बाद बस्ती से अयोध्या के बीच फोरलेन पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। अचानक गड्ढे में पहिया पड़ने से वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बना हुआ है। हालात यह हैं कि हाईवे पर वाहनों की निर्धारित 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार घटकर 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच गई है।
विज्ञापन

बुधवार को अचानक गड्ढे में पहिया जाने से एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जाकर रुक गई। गनीमत रही कि उस समय पीछे से कोई भारी वाहन नहीं आ रहा था। इससे पहले बारिश के दौरान विक्रमजोत में गड्ढे के कारण एक बस पलट गई थी, जिसमें 15 यात्री घायल हुए थे। कांवड़ यात्रा से पहले जुलाई में हाईवे के गड्ढों की पैचिंग कराई गई थी, लेकिन ऊबड़-खाबड़ पैचिंग के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। हर्रैया से बस्ती के बीच सड़क को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया गया था, लेकिन पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर फिर गड्ढे उभर आए हैं।
विज्ञापन

यात्री बोले, समतल हो हाईवे : हाईवे पर नियमित सफर करने वाले सचिन शुक्ल ने कहा कि फोरलेन मानक के अनुरूप समतल होना चाहिए। गड्ढों की पैचिंग स्थायी समाधान नहीं है। सड़क अधिक खराब होने पर उसका नवीनीकरण कराया जाना चाहिए। प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों से नियमित टोल लिया जाता है तो उन्हें बेहतर सड़क की सुविधा भी मिलनी चाहिए। खराब सड़क से वाहन चालकों को परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

महराजगंज बाजार में हाईवे पर बने गड्ढे। संवाद

महराजगंज बाजार में हाईवे पर बने गड्ढे। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed