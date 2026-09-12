Basti News: ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर वेतन से रिकवरी के विरोध में जेई का प्रदर्शन

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कर्मचारी नेता एके उपाध्याय ने कहा कि बिना पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर वेतन से रिकवरी का आदेश दिए जाने से तीनों जिलों के अवर अभियंताओं में आक्रोश है। संगठन की ओर से लंबे समय से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है, लेकिन फ्यूज वायर, लग, एलटी लीड, बुशिंग रॉड समेत ट्रांसफाॅर्मर के लिए जरूरी सामग्री का अभाव बना हुआ है।उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च प्रबंधन की ओर से स्थानीय स्तर पर सामग्री खरीदने के लिए बजट आवंटित किए जाने का दावा किया जा रहा है लेकिन धरातल पर स्थिति अलग है। बढ़ते उपभोक्ताओं और विद्युत भार का दबाव ट्रांसफार्मरों पर बढ़ रहा है। इसके सापेक्ष केवल तीन से चार प्रतिशत ही क्षमता वृद्धि की जा रही है।कर्मचारी नेता ने बताया कि नए अनुबंध के अनुसार सभी उपकेंद्रों पर मानव संसाधन कम कर दिया गया है। इससे लाइन और ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण व मरम्मत का काम प्रभावित हो रहा है। अनुरक्षण माह में लाइन और ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए कार्यदायी संस्था और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों को करने के स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।