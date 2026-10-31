Basti News: एसएमएस से मिलेंगी वाहन संबंधी जरूरी सूचनाएं

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इससे वाहन स्वामी समय रहते जरूरी दस्तावेज का नवीनीकरण करा सकेंगे और चालान व पेनाल्टी से बच सकेंगे। संभागीय परिवहन अधिकारी फरीदउद्दीन ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर कार्यालय के सभागार में मेले का आयोजन किया जा रहा है। अक्सर वाहन डाटाबेस में मोबाइल नंबर अपडेट न होने से वाहन स्वामियों को अपने दस्तावेज की वैधता समाप्त होने की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है।मेले में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद वाहन से संबंधित दस्तावेज की वैधता और चालान संबंधी सूचनाएं एसएमएस से मिल सकेंगी। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों पर बकाया कर जमा करने के लिए भी विशेष सुविधा दी जाएगी। ऐसे वाहन स्वामियों को पेनाल्टी में छूट का लाभ मिलेगा। मेले में नए वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट सहित परिवहन विभाग की अन्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। संवाद