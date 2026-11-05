Basti News: परिषदीय विद्यालयों में बनेगा हलवा और उपमा

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जिले के 2071 परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत एक लाख 65 हजार 132 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रति छात्र हलवा सात रुपये व उपमा के लिए चार रुपये लागत तय की गई है। यह सुविधा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी दी जाएगी। विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के पूर्व से निर्धारित मेन्यू के अलावा अतिरिक्त रूप से मीठा हलवा व नमकीन उपमा परोसा जाएगा।माह के पहले व तीसरे सप्ताह में शुक्रवार के दिन मीठा हलवा तथा दूसरे व पांचवें सप्ताह में इसी दिन नमकीन उपमा परोसा जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को हलवा 62 ग्राम और उपमा 58 ग्राम मिलेगा। हलवे को सूजी, घी, चीनी व घिसा नारियल तथा नमकीन उपमा को सूजी, तेज, मौसमी सब्जी, मूंगफली व मसाला से तैयार किया जाएगा।