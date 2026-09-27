Basti News: सांसद निधि से दुबौलिया के एकडेंगवा में 51.58 लाख से बनेगा जिम

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जिम के लिए सांसद निधि से प्रस्ताव बनाकर बीते दिनों भेजा गया था। शासन स्तर से इसे मंजूरी मिल गई है। वहीं इसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निर्माण कराने की जिम्मेदारी यूपी स्टेट कार्पोरेशन को सौंपी गई है। तीन माह निर्माण का पूरा हो जाएगा। इसमें 600 वर्गमीटर में शेड हॉल होगा। सात अन्य कार्य कराए जाएंगे, जिसमें महिला शौचालय भी होगा। इसके अलावा जिम में ओलंपिक प्लेट बेंच, ओलंपिक वेट ट्री, बार्बल रैक, चेस्ट प्रेस मशीन, लेग प्रेस मशीन, शोल्डर प्रेस मशीन, एयर रोवर, डंबल रैक, मल्टी हाईटेक एक्सटेंशन मशीन सहित 43 उपकरण लगाए जाएंगे, यह कार्य अलग से होगा।

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बस्ती। दुबौलिया के एगडेंगवा में सांसद निधि से 51.58 लाख की लागत से जिम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू है। जिम होने से स्थानीय लोगों को फिटनेस सुधारने में मदद मिलेगी।