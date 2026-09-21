Basti News: पगड़ी में विराजे गजानन, सुनहरी आभा ने मोहा भक्तों का मन

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शहर के कंपनीबाग स्थित पंडाल में लगातार 17वें वर्ष गणेश मूर्ति स्थापित की गई है। इस बार गणपति बप्पा को सुनहरी रंगत के साथ पगड़ी धारण कराई गई है। मुकुट के बजाय पगड़ी में सजे गजानन का यह अलग स्वरूप श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहा है। दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं।कंपनीबाग के पास स्थित दूसरे पंडाल में गणपति बप्पा को पीले वस्त्रों से सुसज्जित कर सिंहासन पर विराजमान कराया गया है। दोनों पंडालों में आधुनिक सजावट के साथ पारंपरिक आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। शाम होते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जा रही है।आयोजकों के साथ श्रद्धालुओं में भी गणेश पूजा को लेकर खासा उत्साह है। कमेटी के शनि सरदार, विक्की गौड़, पप्पू गौड़, सोनी, जीतू समेत अन्य सदस्य पंडाल की व्यवस्था और बप्पा की सेवा में जुटे हैं। आयोजकों के अनुसार 24 सितंबर को गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा।