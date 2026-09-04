Basti News: दुर्घटना में युवक की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज

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नगर बाजार। नगर क्षेत्र के बसहवा ओवरब्रिज पर 29/30 जुलाई की रात हुए सड़क हादसे में कार चालक की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को दी गई तहरीर में पुरानी बस्ती के मंगल बाजार के चिकवा टोला निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उनकी फर्म की कार को चालक स्व. शिवांशु पांडेय लेकरलखनऊ जा रहे थे। बसहवा ओवरब्रिज के पास एक अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। दुर्घटना में शिवांशु की मौत हो गई। थाना प्रभारी रामप्रसाद यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद