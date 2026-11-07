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Basti News: कोर्ट के आदेश पर मारपीट की प्राथमिकी

Sat, 07 Nov 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:53 AM IST
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FIR registered for assault following court order
बस्ती। नगर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के कुनाई गांव के राकेश कुमार यादव ने तहरीर दी कि 26 जुलाई को वह अपने भाई के साथ खेत में काम कर रहे थे। पुरानी रंजिश में बगल के गांव के विपक्षी एकजुट होकर पहुंचे और गाली देते हुए मारने-पीटने लगे।
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दोनों भाई जान बचाकर अपनी दुकान की ओर भागे। वहां भी विपक्षी पहुंच गए और दुकान से खींचकर मारा-पीटा। उनके गले से सोने की चेन भी छीने ले गए और जानमाल की धमकी दी।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बक्सर गांव के नूर आलम और उसके भाई आफताब आलम, मेहताब आलम, अशफाक अहमद व अशफाक के पुत्र अरहान अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। संवाद
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