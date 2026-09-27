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Basti News: दो कार जलने के मामले में कबाड़ी पर प्राथमिकी

Sun, 27 Sep 2026 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:14 AM IST
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FIR against scrap dealer in case involving burning of two cars
बस्ती। कोतवाली पुलिस ने कबाड़ जलाने से लगी आग में दो कारें जलने के मामले में दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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नगर थाना क्षेत्र के गदहाखोर निवासी अन्नू कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बड़ेवन बाईपास के पास उनकी दुकान के बगल में कबाड़ी की दुकान है। आरोप है कि वहां अक्सर तार जलाकर तांबा और एल्युमिनियम निकाला जाता है। 17 जून की रात कबाड़ी की ओर से रबर जलाने के दौरान आग लग गई। आग ने कबाड़ी की दुकान के साथ उनकी दुकान को भी चपेट में ले लिया।
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अन्नू के अनुसार, उस समय उनकी दुकान के सामने मरम्मत के लिए दो कारें खड़ी थीं। आग की चपेट में आने से दोनों कारें जलकर नष्ट हो गईं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के पसड़ा निवासी राजन अग्रहरि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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