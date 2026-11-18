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बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बस्ती सदर की ओर से मंगलवार को बीआरसी पर बीईओ विनोद कुमार त्रिपाठी को स्थानांतरण के बाद विदाई दी गई। उनका स्थानांतरण आजमगढ़ हुआ है। कार्यक्रम का संयोजन सदर अध्यक्ष शैल कुमार शुक्ल ने किया। जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल, बृजेश कुमार पांडेय, कृष्ण बहादुर पाल, कन्हैयालाल भारती, सचिन शुक्ल, सूर्य प्रकाश शुक्ल मौजूद रहे। संवाद