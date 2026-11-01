फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Established a sexual relationship through deception; threatened to make photos and videos go viral.

Basti News: झांसा देकर संबंध बनाया, फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी

Sun, 01 Nov 2026 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Established a sexual relationship through deception; threatened to make photos and videos go viral.
बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने भैंसा पांडेय गांव निवासी शुभम पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले सितंबर में शुभम युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान मोबाइल पर वीडियो कॉल के समय के अर्धनग्न फोटो और वीडियो भी अपने पास रख लिए। आरोप है कि इसके बाद वह युवती पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर फोटो और वीडियो वायरल करने व परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed