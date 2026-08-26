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Basti News: निर्मली कुंड परिसर में खंभे में उतरा करंट, मची अफरा-तफरी

Wed, 26 Aug 2026 01:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:37 AM IST
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Electric current surges through a pillar at the Nirmali Kund complex; chaos ensues.
पुरानी बस्ती। क्षेत्र के निर्मली कुंड परिसर में लगे बिजली के खंभे में मंगलवार की सुबह करीब सात बजे करंट उतरने से हलचल मच गई। वार्ड सदस्य रवि पासवान की सूचना पर आए आए जेई प्रशांत कुमार ने फॉल्ट ठीक कराया।
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श्रावण मास में कांवड़ियों के ठहराव और रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। बृहस्पतिवार को कांवड़िये बरवा धाम में जल चढ़ाएंगे। इसे लेकर निर्मली कुंड पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी है। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय व्यापारियों की ओर से भंडारे के साथ भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी बीच खंभे में करंट उतरने से लोग भयभीत हो गए। हालांकि, समय रहते खामी दूर होने से बड़ा हादसा टल गया।
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