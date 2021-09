{"_id":"61462bf88ebc3e4f8c4a807f","slug":"elderly-woman-dies-after-being-buried-under-a-wall-basti-news-gkp409725290","type":"story","status":"publish","title_hn":"Elderly woman dies after being buried under a wall","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Elderly woman dies after being buried under a wall

गोरखपुर ब्यूरो

Updated Sat, 18 Sep 2021 11:42 PM IST Updated Sat, 18 Sep 2021 11:42 PM IST

दीवार के नीचे दबकर बुजुर्ग महिला की मौत

सिकंदरपुर(बस्ती)। परशुरामपुर थानाक्षेत्र के खम्हरिया गांव में शनिवार की देर शाम कच्चे गारे से बनाई गई ईंट की दीवार बारिश के चलते कमजोर होकर गिर गई । उसके नीचे दब जाने से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के मरवटिया गांव में देर शाम करीब साढे़ सात बजे जयराजी पत्नी छोटेलाल घर में बैठी थी। अचानक दीवार की ईंट भरभरा कर महिला के ऊपर गिर गई। ग्रामीणों ने छप्पर व दीवार का मलबा हटाकर महिला को निकाला पर उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही में जुटी हुई है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।