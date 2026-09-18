फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Eight schools running with borrowed teachers; 273 are single-teacher schools.

Basti News: उधार के गुरुजी से चल रहे आठ विद्यालय, 273 एकल

Fri, 18 Sep 2026 11:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Eight schools running with borrowed teachers; 273 are single-teacher schools.
बस्ती। जिले के 273 परिषदीय विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप नहीं होने से इन विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। वहीं, आठ विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं होने के कारण दूसरे विद्यालयों से शिक्षकों को भेजकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में एक शिक्षक के लिए सभी कक्षाओं का संचालन करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
विज्ञापन

जनपद में कुल 2071 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें 1436 प्राथमिक, 301 कंपोजिट और 334 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इनमें 217 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां केवल एक-एक शिक्षक तैनात है। इसके अलावा 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी है। अधिकांश विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
विज्ञापन

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग ने वर्ष 2025 में समायोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान कुछ शिक्षक न्यायालय चले गए जिसके बाद समायोजन प्रक्रिया पर रोक लग गई। इसके चलते एकल और शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी। पिछले वर्ष समायोजन पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने इस वर्ष हटा दिया। साथ ही विषयवार शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने शिक्षकों के समायोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। कुल 190 शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई है। इन शिक्षकों को एकल और शिक्षकविहीन विद्यालयों में तैनाती दी जानी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

फिलहाल समायोजन से संबंधित फाइल अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेजी गई है। अनुमोदन मिलने के बाद शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। विभाग के अनुसार, 190 शिक्षकों की तैनाती के बाद करीब 80 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। वहीं, 56 एकल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है।


प्राथमिक में 30 और जूनियर में 35 छात्रों पर एक शिक्षक
परिषदीय विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित है। प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती का प्रावधान है। निर्धारित अनुपात के अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से कई विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।


190 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। विद्यालयों में इनकी तैनाती होने के बाद एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।
- विनोद कुमार, प्रभारी बीएसए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed