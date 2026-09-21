Basti News: दुबौलिया ने अकादमी ब्वायज को दी शिकस्त

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टॉस जीतकर अकादमी ब्वायज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 24.1 ओवर में 94 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। आयुष यादव ने 30, पीयूष यादव ने 11, शिवांश उपाध्याय ने आठ और मोहम्मद जैद ने सात रन बनाए। दुबौलिया की ओर से अंश ने चार विकेट लिए। सूरज शर्मा, कार्तिक और अंश कुमार ने दो-दो विकेट झटके।95 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दुबौलिया की टीम ने 23.2 ओवर में आठ विकेट खोकर 95 रन बना लिए और दो विकेट से जीत दर्ज की। आदित्य ने 25, अंश कुमार ने 17, अंश यादव ने सात और आयुष यादव ने चार रन का योगदान दिया।अकादमी ब्वायज की ओर से अनजानेय प्रताप सिंह और अभिज्ञ नारायण पांडेय ने दो-दो विकेट लिए। संस्कार, अंश और कार्तिक को एक-एक सफलता मिली।चार विकेट लेने वाले दुबौलिया के अंश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।