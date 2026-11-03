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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   District Youth Festival on November 4 and Divisional Youth Festival on November 5

Basti News: चार नवंबर को जनपद और पांच को मंडलीय युवा उत्सव

Tue, 03 Nov 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:48 AM IST
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District Youth Festival on November 4 and Divisional Youth Festival on November 5
बस्ती। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से कल्चरल ट्रैक 2026-27 के तहत चार नवंबर को जनपद स्तरीय और पांच नवंबर को मंडलीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोनों कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज के बहुउद्देशीय हॉल में होंगे।
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युवा उत्सव में नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य, कविता लेखन और पेंटिंग सहित पांच विधाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। उत्सव का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना है। डीओ आरपी सिंह ने बताया कि आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। संवाद
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