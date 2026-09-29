Basti News: अनुपस्थित संकुल शिक्षक का वेतन बाधित करने का निर्देश

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बस्ती। 28 व 29 जुलाई को डायट सभागार में आयोजित बैठक में अनुपस्थित संकुल शिक्षक का वेतन बाधित करने के लिए एडी बेसिक व डायट उप प्राचार्य संजय शुक्ल ने बीएसए को पत्र लिखा है। 22 सितंबर को जारी पत्र में एडी बेसिक ने कहा कि जब तक शिक्षक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनका वेतन जारी न किया जाए। डायट सभागार में समग्र शिक्षा के तहत क्रियान्वित कार्यक्रम के तहत त्रैमासिक बैठक हुई थी। संवाद