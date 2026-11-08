Basti News: कंफर्म टिकट के बाद भी नहीं मिली सीट, खड़े होकर किया सफर

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दिवाली और छठ पर्व पर महानगरों से घर लौट रहे यात्रियों को कंफर्म टिकट होने के बाद भी सीट के लिए जूझना पड़ रहा है। भीड़ के चलते कई यात्रियों को कोच में खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। त्योहारों के चलते दिल्ली, मुंबई समेत अन्य महानगरों से घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में उमड़ रही है। यात्रियों की संख्या अधिक होने से आरक्षित कोचों में भी अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। कई यात्रियों को अपनी निर्धारित सीट तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। वहीं, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।भीड़ नियंत्रित करने में जुटे सुरक्षा बलस्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवान व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। ट्रेनों में चढ़ने और उतरने के दौरान अव्यवस्था रोकने के साथ यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जा रही है।पूजा स्पेशल ट्रेनों का हो रहा संचालनपूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे की ओर से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।निगम व अनुधित बसों का संचालनरोडवेज ने यात्रियों की सहूलियत के लिए निगम की 40 बसों का संचालन लंबी दूरी वाले मार्गों पर किया। सर्वाधिक बसें दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ के लिए चलाई गईं। डाउन बसों में सर्वाधिक भीड़ रही, वहीं अप में कम भीड़ दिखी। एआरएम कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि 140 बसें ऑनरोड हैं।