Basti News: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर झूम उठे श्रद्धालु

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कथाव्यास पंडित देवी प्रसाद मिश्र ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। दो नवंबर को रुक्मिणी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तीन नवंबर को शाम चार बजे पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा। ग्राम प्रधान रोशन अली, अमरनाथ शुक्ल, विष्णुदेव चौहान, पृथ्वी पाल दूबे, हरिशंकर सिंह आदि मौजूद रहे। संवादर

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महराजगंज। हर्रैया तहसील क्षेत्र के भदावल गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग आते ही श्रद्धालु भक्ति में सराबोर हो उठे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को बधाई देकर जन्मोत्सव की खुशियां मनाईं।