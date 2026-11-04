Basti News: मोबाइल टावर से बैटरी चुराते थे शातिर, पुलिस ने दो दबोचे

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पुलिस लाइंस सभागार में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस की संयुक्त टीम मंगलवार को भोर में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के चेनपुरवा ओवरब्रिज के सर्विस लेन पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए। पुलिस ने दोनों को रोक लिया। पूछताछ में बाइक चलाने वाले की पहचान लवकुश सिंह (32) निवासी दुनियापुरवा चंगेरी मौजा, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोंडा और पीछे एक बैटरी पकड़कर बैठे व्यक्ति की पहचान सुनील कुमार यादव (33) निवासी मधवापुर, थाना सोनहा, जनपद बस्ती के रूप में हुई है।कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि बाइक पर रखी लीथियम बैटरी चोरी की है। आरोपी लवकुश सिंह ने बताया कि वे तीन अन्य साथियों उत्कर्ष सिंह, अमित सिंह व सावन सिंह निवासी ग्राम धुंधेपुर, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोंडा के साथ मिलकर 11/12 अक्तूबर की रात में ग्राम अल्लीपुर बनुआ में मोबाइल टावर से 8 लीथियम बैटरी चोरी की थी। पांचों ने 29/30 अक्तूबर की रात ग्राम मलाव, थाना परसपुर, जनपद गोंडा में टावर से 6 लीथियम बैटरी चुराई थी। दोनों के पास आठ बैटरी उपलब्ध हैं।दोनों की निशानदेही पर चोरी की सात बैटरी चैनपुरवा ओवरब्रिज के सर्विस लेन के बगल झाड़ी में से बरामद हुई। आरोपियों ने बताया कि एक बैटरी मोटरसाइकिल पर लेकर बाजार में बेचने जा रहे थे। शेष चोरी की 6 बैटरी उसके तीन अन्य साथियों के पास है।पुलिस आठ बैटरी, चार मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।