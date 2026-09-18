Basti News: यात्रियों को चाकू दिखाकर रुपये वसूलने वाला बदमाश गिरफ्तार

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प्रभारी निरीक्षक जीआरपी बांकेलाल ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 9:32 बजे जीआरपी टीम खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो और तीन पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म के पूर्वी छोर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान मोहम्मद पप्पू निवासी दुर्गजोत नंदौर, बंगरा टोला, संतकबीरनगर के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके झोले से एक चाकू बरामद हुआ।पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चाकू दिखाकर यात्रियों को धमकाता था और उनसे रुपये लेकर छोड़ देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में जीआरपी खलीलाबाद चौकी प्रभारी सरोज प्रसाद, कांस्टेबल संदीप कुमार और मेराज अली शामिल रहे।