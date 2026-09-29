Basti News: 1.12 करोड़ से तीन स्थानों पर बनेंगे लघु सेतु, आसान होगा आवागमन

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इन मार्गों से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। जर्जर पुलों के कारण वाहन चालकों को सावधानी से गुजरना पड़ता था। बरसात के दौरान स्थिति और खराब हो जाती थी। स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से पुलों के निर्माण की मांग की जा रही थी। विज्ञापन

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, लघु सेतु बनने के बाद ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक आने-जाने में सहूलियत होगी। स्कूली बच्चों, नौकरी-पेशा लोगों और रोजाना यात्रा करने वालों को भी राहत मिलेगी। पुल बनने से बरसात में पानी की निकासी बेहतर होने की उम्मीद है। इन मार्गों से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। जर्जर पुलों के कारण वाहन चालकों को सावधानी से गुजरना पड़ता था। बरसात के दौरान स्थिति और खराब हो जाती थी। स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से पुलों के निर्माण की मांग की जा रही थी।पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, लघु सेतु बनने के बाद ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक आने-जाने में सहूलियत होगी। स्कूली बच्चों, नौकरी-पेशा लोगों और रोजाना यात्रा करने वालों को भी राहत मिलेगी। पुल बनने से बरसात में पानी की निकासी बेहतर होने की उम्मीद है।

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बस्ती। जिले के तीन प्रमुख मार्गों पर जर्जर पुलों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी जल्द दूर होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जोगिया, सांवडीह और शिवाघाट के पास लघु सेतु का निर्माण शुरू करा दिया है। तीनों लघु सेतुओं के निर्माण पर करीब 1.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण कार्य तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।