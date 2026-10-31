Basti News: एटीएम में फंसा कार्ड, खाते से निकल गए 13 हजार

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संतकबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के इंद्रेश कुमार बृहस्पतिवार को कलवारी थाना क्षेत्र में अपनी बहन के यहां आए थे। शाम को कलवारी चौराहे पर लगे बैंक के निजी एटीएम से पैसा निकालने गए थे। एटीएम से पैसा तो निकला लेकिन कार्ड मशीन में फंस गया। एटीएम पर चस्पा नंबर पर काॅल की तो उन्हें कुसौरा बाजार स्थित एसबीआई की शाखा में बुलाया गया। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद दो बार में उनके खाते से 13 हजार रुपये कट गए।फोन पर कुसौरा बुलाने वाले के साथ वह एटीएम में पहुंचे तो उसमें से डमी कार्ड मिला। थाना प्रभारी कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि एटीएम संचालक से सीसीटीवी फुटेज ली गई है। जल्द ही धोखाधड़ी करने वाले का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।