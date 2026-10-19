Basti News: कुआनो में पलटी बोलेरो, नाव के सहारे छह लोगों को बचाया

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पुलिस के अनुसार, सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा थाना क्षेत्र के कुड़जा गांव निवासी सुंदर, प्रताप, विक्रम, बृजेश, यशोदा और कृष्ण मोहन बोलेरो से गौर थाना क्षेत्र के ठड़िऔना गांव में रिश्तेदारी में जा रहे थे। अइलाकला गांव के पास सामने से एक ऑटो रिक्शा आ गया। उसे रास्ता देने के प्रयास में चालक ने बोलेरो को सड़क किनारे उतार दिया। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी में गिरने के बाद बोलेरो दो बार पलटी और फिर सीधी हो गई। वाहन के नदी में गिरते ही सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नाव की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर नदी किनारे पहुंचाया।थानाध्यक्ष गौर अतुल कुमार अंजान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई थी। बोलेरो को नदी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।