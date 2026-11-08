Basti News: बस्ती-अयोध्या हाईवे बंद, आवागमन में बढ़ी परेशानी

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बस्ती। अयोध्या में दीपोत्सव के चलते बस्ती-अयोध्या हाईवे पर आवागमन बंद कर दिया गया है। शुक्रवार आधी रात से हाईवे पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों को दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है। इससे अनजान वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डायवर्जन के कारण लखनऊ पहुंचने के लिए करीब 100 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।बिहार और गोरखपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पॉलिटेक्निक चौराहे से गौरा होते हुए बस्ती-डुमरियागंज मार्ग से उतरौला की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं, फुटहिया फ्लाईओवर के पास भी बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात की गई है। सिद्धार्थनगर और बस्ती शहर की ओर से आने वाले वाहनों को बस्ती-कलवारी मार्ग से टांडा होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। दूसरे जिलों और राज्यों के नंबर वाले छोटे चारपहिया वाहनों को भी इसी रास्ते से भेजा जा रहा है।डायवर्जन की जानकारी नहीं होने से कई चालक रास्ते में फंस रहे हैं। बिहार की ओर से आए कुछ भारी वाहनों के चालकों ने ढाबों पर ही गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। असम के चालक सनी कुमार ने बताया कि रास्ते की जानकारी नहीं होने के कारण वह वाहन खड़ा कर मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। डायवर्जन से अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे डीजल का खर्च भी बढ़ेगा।वहीं, कुछ जानकार चालक कांटे से मुंडेरवा में प्रवेश कर महदेवा मार्ग से रामजानकी मार्ग पर कुदरहा बाजार पहुंच रहे हैं। यहां से कलवारी होते हुए लुंबिनी-दुद्धी मार्ग के रास्ते टांडा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जा रहे हैं। इससे बस्ती-कलवारी और रामजानकी मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है।हाईवे पर प्रतिबंध के चलते बस्ती से अयोध्या तक सड़क लगभग सूनी पड़ी है। इक्का-दुक्का स्थानीय वाहन ही दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों को बाराबंकी से गोंडा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते निकाला जा रहा है।लोलपुर के पास भी बैरिकेडिंग, पुलिस तैनातअयोध्या सीमा में वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए लोलपुर के पास भी बैरिकेडिंग की गई है। यहां पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके बावजूद पहुंचने वाले वाहनों को कटरा लकड़मंडी के रास्ते गोंडा की ओर भेजा जा रहा है। अयोध्या तक करीब 20 किलोमीटर के मार्ग पर प्रतिबंध के चलते वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। रविवार शाम तक डायवर्जन लागू रहने की बात कही गई है।कोटअयोध्या में भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से आठ नवंबर की शाम तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हाईवे पर आवागमन बहाल कर दिया जाएगा।-श्यामकांत, एएसपी