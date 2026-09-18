Basti News: बांस काटने के मामले को लेकर मारपीट, दो पर प्राथमिकी

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कलवारी। थाना क्षेत्र के माझा खुर्द टिलियवा गांव में बांस काटने की बात को लेकर हुए मारपीट में पुलिस ने शुक्रवार को दो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। माझा खुर्द टिलियवा थाना कलवारी निवासी देवी सहाय ने तहरीर देकर बताया कि 11 सितंबर को दिन में 12:30 बजे वह अपने पुराने घर के पास बांस काट रहा था, तभी गांव के रामजीत व उसकी मां कमला देवी ने मारपीट की। तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जबकि इसी मामले में 12 सितंबर को कमला देवी की तहरीर परन देवी सहाय, बलवंत, नरसिंह तथा रुक्मणी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।