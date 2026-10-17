Basti News: अप्रशिक्षित लोगों को प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप

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बस्ती। कुछ मोटर ट्रेनिंग स्कूलों पर निर्धारित मानकों के विपरीत प्रशिक्षण देने और अप्रशिक्षित लोगों को प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप लगा है। ऑटो रिक्शा जन कल्याण समिति ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को समिति के अध्यक्ष मो. हारून के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। समिति के जिला संरक्षक महेंद्र श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि छह हजार रुपये लेकर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। कुछ केंद्रों पर पर्याप्त प्रशिक्षक नहीं होने और प्रशिक्षण प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष डॉ. इम्तियाज, अंकित उपाध्याय, अकबर अली, वारिस अली, एजाज अहमद आदि मौजूद रहे। संवाद