Basti News: दवा छिड़कने के विरोध पर पिटाई का आरोप

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एफआईआर के अनुसार झुरई प्रसाद की बैनामाशुदा पांच बीघा जमीन में धान की फसल लगी है। आरोप है कि विपक्षी उनकी फसल में ग्लेसियर दवा का छिड़काव कर रहे थे। जानकारी मिलने पर वह खेत पर पहुंचे और दवा छिड़कने से मना किया। आरोप है कि इसके बाद विपक्षियों ने गाली-गलौज करते हुए पांच लाख रुपये गुंडा टैक्स देने की बात कही और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।झुरई के अनुसार हंसराज यादव ने बीचबचाव किया तो आरोपियों ने उन्हें भी गाली देते हुए जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने ठाकुर प्रसाद वर्मा, सचिन, विशाल, रिंकू समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।