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Basti News: दवा छिड़कने के विरोध पर पिटाई का आरोप

Sun, 27 Sep 2026 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:39 PM IST
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Allegation of assault over opposition to pesticide spraying
बस्ती। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के सुकरौली गांव में धान की फसल पर दवा छिड़कने के विरोध में मारपीट करने का मामला सामने आया है। अयोध्या जिले के कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के बरहटा गांव निवासी झुरई प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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एफआईआर के अनुसार झुरई प्रसाद की बैनामाशुदा पांच बीघा जमीन में धान की फसल लगी है। आरोप है कि विपक्षी उनकी फसल में ग्लेसियर दवा का छिड़काव कर रहे थे। जानकारी मिलने पर वह खेत पर पहुंचे और दवा छिड़कने से मना किया। आरोप है कि इसके बाद विपक्षियों ने गाली-गलौज करते हुए पांच लाख रुपये गुंडा टैक्स देने की बात कही और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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झुरई के अनुसार हंसराज यादव ने बीचबचाव किया तो आरोपियों ने उन्हें भी गाली देते हुए जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने ठाकुर प्रसाद वर्मा, सचिन, विशाल, रिंकू समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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