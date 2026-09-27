Basti News: मछली पकड़ने से रोकने पर पिटाई का आरोप

विज्ञापन

बस्ती। मछली पकड़ने के विवाद में एक युवक को पीटने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के वल्ली पट्टी गांव निवासी राजेश कुमार ने बताया कि विपक्षीगण उनके तालाब में मछली पकड़ने आए थे। मना करने पर गाली देते हुए पीटने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने गोविंद, कल्लू, सल्लू, शनि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। संवाद