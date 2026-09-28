Basti News: सरयू किनारे मृत मिली वयस्क डॉल्फिन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:10 AM IST
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दुबौलिया। कटरिया-चांदपुर तटबंध पर कटरिया गांव के निकट रविवार शाम सरयू नदी में एक वयस्क डॉल्फिन मृत मिली। नदी किनारे डॉल्फिन का शव देखकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी।
बताया गया कि कटरिया गांव के पास तटबंध पर बने ठोकर के निकट नदी किनारे करीब पांच फीट लंबी डॉल्फिन का शव पड़ा था। ग्रामीणों के अनुसार उसका वजन करीब एक क्विंटल था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरयू नदी में अक्सर डॉल्फिन पानी में उछलती-कूदती दिखाई देती हैं। कुछ वर्ष पहले भी इसी तटबंध के पास एक डॉल्फिन मृत मिली थी। ग्रामीणों ने नदी में डॉल्फिन की मौजूदगी को देखते हुए मृत डॉल्फिन के मौत के कारणों की जांच की मांग की है। संवाद
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बताया गया कि कटरिया गांव के पास तटबंध पर बने ठोकर के निकट नदी किनारे करीब पांच फीट लंबी डॉल्फिन का शव पड़ा था। ग्रामीणों के अनुसार उसका वजन करीब एक क्विंटल था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरयू नदी में अक्सर डॉल्फिन पानी में उछलती-कूदती दिखाई देती हैं। कुछ वर्ष पहले भी इसी तटबंध के पास एक डॉल्फिन मृत मिली थी। ग्रामीणों ने नदी में डॉल्फिन की मौजूदगी को देखते हुए मृत डॉल्फिन के मौत के कारणों की जांच की मांग की है। संवाद
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