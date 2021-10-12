फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Action taken against protesters, including family members; six named and 25 unidentified individuals involved.

Basti News: परिजन के साथ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई, छह नामजद समेत 25 अज्ञात

Sat, 29 Aug 2026 12:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Action taken against protesters, including family members; six named and 25 unidentified individuals involved.
बस्ती। दिवंगत मनीष के परिजन की आवाज बनने गए छह नामजद व 25 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी कार्यालय पर भीड़ एकत्र करने व सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने के मामले में की है।
विज्ञापन

मालूम हो कि महसों के इटिया टोला निवासी मनीष पांडेय की बीते रविवार को हत्या कर दी गई थी। दो आरोपियों ने बृहस्पतिवार को सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। इसकी जानकारी पर परिजन ने एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके हंगामा किया। इनके समर्थन में कुछ और लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की मिलीभगत से आरोपियों के अदालत में आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की।
विज्ञापन

कोतवाल बृजानंद सिंह ने दर्ज एफआईआर में बताया कि पुलिस-प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए प्रदर्शनकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर जाम लगा कर बैठ गए थे। अपनी फरियाद लेकर आने वालों को इससे काफी परेशानी हो रही थी। कचहरी के मुख्य मार्ग पर भी आवागमन बाधित हो रहा था, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्हें समझाने-बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन मनमोहन त्रिपाठी और उनके समर्थक आक्रोशित होते गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे भय का माहौल बन गया। शांति व्यवस्था भंग होने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा में वाल्टरगंज के बड़कुइयां निवासी मनमोहन त्रिपाठी, सोनहा थाना क्षेत्र के खम्हरिया पूरब निवासी विनोद कुमार, वाल्टरगंज क्षेत्र के तरेता निवासी लालचंद मौर्य, कोतवाली के परासी निवासी अनिल कुमार, सोनू पाठक व रामतेज के अलावा 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed